Ankara haber! Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı Ankara haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaşlı bakım kursu açıldığı bildirildi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaşlı bakım kursu açıldığı bildirildi. Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, nüfusun giderek yaşlandığını ve ebeveynlerin kendi başına yaşadığını belirtti. Bu durum karşısında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaşlı bakım kursu açıldığını ve kursa 20 kursiyerin katıldığını kaydetti. Güncel AA / Yaşar Tonbak Kaymakamlık Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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