Haber : Ankara haber! Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber! Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı

 - Güncelleme:
Ankara haber! Beypazarı'nda yaşlı bakım kursu açıldı

Ankara haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaşlı bakım kursu açıldığı bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık desteğiyle, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yaşlı bakım kursu açıldığı bildirildi.

Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, yaptığı açıklamada, nüfusun giderek yaşlandığını ve ebeveynlerin kendi başına yaşadığını belirtti.

Bu durum karşısında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yaşlı bakım kursu açıldığını ve kursa 20 kursiyerin katıldığını kaydetti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Kaymakamlık Beypazarı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title