Ankara haber | Beypazarı'nda yabancılara yönelik uyum programları eğitimi sürüyor Güncel Haberler Edinilen Ankara gelişmesine göre Beypazarı ilçesinde yabancılara yönelik uyum programları eğitimi devam ediyor. Beypazarı ilçesinde yabancılara yönelik uyum programları eğitimi devam ediyor. Halk Eğitimi Merkezi tarafından Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen uyum programı eğitimleri sürüyor. Beypazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İdris Göbütoğlu, yabancılara yönelik Göç İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda BM desteğiyle uyum eğitimlerinin halk eğitimi merkezleri tarafından verildiğini söyledi. Sosyal yaşam ve uyum eğitimlerinin bir haftadır sürdüğünü kaydeden Göbütoğlu, "Şu ana kadar 1500 dolayında yabancıya uyum eğitimleri verildi. Eğitim çalışması sürüyor." dedi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Halk Eğitimi Merkezi Beypazarı Güncel Haberler

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