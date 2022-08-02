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Ankara haber | Beypazarı'nda su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyarı

Ankara haber | Beypazarı'nda su yapılarında boğulma tehlikesine karşı uyarı

Edinilen Ankara haberine göre Ankara'nın Beypazarı ilçesinde göl, dere, ırmak ve gölet ile barajlarda boğulma tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde göl, dere, ırmak ve gölet ile barajlarda boğulma tehlikesine karşı uyarıda bulunuldu.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan duyuruda, yaz aylarında halkın dere kenarlarına, ırmak kenarlarına veya su akıntısının bulunduğu alanlara piknik yapmak üzere gittiği ve buralarda suya girmelerinin ardından boğulmaların yaşandığı kaydedildi.

Valilik ve Kaymakamlık tarafından hayata geçirilen karar doğrultusunda jandarma ekiplerinin buna karşı denetimlerini artırdığı belirtilen açıklamada, mahalle muhtarlarının da söz konusu durumla ilgili mahalle sakinlerini uyarması gerektiği aktarıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Hisarcık Ankara su Güncel Haberler

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