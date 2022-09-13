Ankara haber | Beypazarı'nda okul servisi denetlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde okulların açıklamasının ardından okul servislerine denetim uygulandı.

Kaymakam Oktay Erdoğan, yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Ülkenin geleceği çocukların ve gençlerin huzur ve güven içinde bir eğitim öğretim yılı geçirebilmeleri amacıyla bir dizi tedbir aldıklarını belirten Erdoğan, "Geçtiğimiz yıllara oranla okul ve çevrelerinde tedbirlerini daha da artıracağız. Bugün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarından (KGYS) izlediğimiz hareketlilikte, olumsuz bir durumla karşılamadık." ifadelerini kullandı.