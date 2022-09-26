Ankara haber... Beypazarı'nda, ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı başladı
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Edinilen Ankara gelişmesine göre Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, ilçede ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının başladığını bildirdi.
Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaettin Biçen, ilçede ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımının başladığını bildirdi.
Alaettin Biçen, mahalle muhtarlarıyla koordineli şekilde dağıtım yapıldığını aktardı.
İlçe genelinde 1500 kişiye yardım yapılacağını belirten Biçen, "İlk etap gelen kömürleri bekletmeksizin dağıtımına başladık. Kömürlerimiz geldikçe dağıtımlarda sürecek." dedi.
Rüstempaşa Mahalle Muhtarı Mehmet Gökçanak, kömür dağıtımı nedeniyle yetkililere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel