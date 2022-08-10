Ankara haber: Beypazarı'nda elektrik kesintisi Edinilen Ankara gelişmesine göre Beypazarı ilçesinin iki mahallesinde 12 Ağustos'ta enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi. Beypazarı ilçesinin iki mahallesinde 12 Ağustos'ta enerji kesintisi uygulanacağı bildirildi. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Hırkatepe ve Sekli mahallelerine, elektrik şebekesi iyileştirme çalışmaları dolayısıyla 12 Ağustos Cuma günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında planlı enerji kesintisi uygulanacak. Güncel AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Güncel Haberler

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