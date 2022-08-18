Ankara haber | Beypazarı'nda çiftçilere tarımsal ilaçlama eğitimi verildi
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Ankara habere göre Beypazarı'nda düzenlenen tarımsal ilaçlama eğitimini başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.
Beypazarı'nda düzenlenen tarımsal ilaçlama eğitimini başarıyla bitiren çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, sertifika dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Başkent Üniversitesi'nin işbirliğinde düzenlenen eğitimde, çiftçilere tarımsal ilaçlama konusunda oldukça faydalı bilgiler aktarıldığını söyledi.
Ateş, Başkent Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Füsun İnci İyidoğan'a teşekkürlerini iletti.
Kursun ardından katılım sağlayan çiftçilere sertifikaları dağıtıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel