Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara haber... Beypazarı Belediyesinde istişare toplantısı yapıldı

Güncel Haberler

Ankara haber... Beypazarı Belediyesinde istişare toplantısı yapıldı

Edinilen Ankara haberine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediyedeki birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediyedeki birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ile ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan, toplantıda birim yöneticilerinden yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, belediye olarak çeşitli alanlarda çok yönlü çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Bu çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu anlamda herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title