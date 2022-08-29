Ankara haber... Beypazarı Belediyesinde istişare toplantısı yapıldı

Edinilen Ankara haberine göre Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediyedeki birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, belediyedeki birim müdürleri ile istişare toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede ile ilgili birimlerin yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Kaplan, toplantıda birim yöneticilerinden yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, belediye olarak çeşitli alanlarda çok yönlü çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Bu çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu anlamda herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.