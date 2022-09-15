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Ankara haber: Beypazarı Belediyesi Türk sanat müziği korosu kuruyor

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Ankara haber: Beypazarı Belediyesi Türk sanat müziği korosu kuruyor

Ankara haberleri: Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Türk sanat müziği korusu kurulması için çalışma başlattı.

Beypazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Türk sanat müziği korusu kurulması için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Belediye Kültür Müdürlüğünce kurulacak Türk sanat müziği korusuna katılmak için başvuruların 15 Eylül-7 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Kayıtların Kültür Müdürlüğüne müracaat ya da telefonla arayarak yapılabileceği ifade edilen açıklamada, koronun Prof. Dr. Mustafa Aydoğdu tarafından çalıştırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Eylül Güncel Haberler

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