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Ankara haber | Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ziyaretçilerini ağırladı

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Ankara haber | Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ziyaretçilerini ağırladı

Edinilen Ankara haberine göre Bolu'nun Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya ile Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Bolu'nun Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çetinkaya ile Mudurnu ilçesi Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Tahsin Özcan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı ziyaret etti.

Beypazarı Belediye Başkanlığında gerçekleşen ziyarette, belediye başkanları ilçeler arası diyaloğu artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Kaplan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göynük Belediye Başkanı Çetinkaya ziyaretin anısına, Belediye Başkanı Kaplan'a Göynük tanıtım kitabını hediye ederken, Başkan Kaplan da misafirlerine Beypazarı Konağı maketi hediye etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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