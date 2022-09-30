Ankara haber | Ankara Vali Yardımcısı Kısa, Nallıhan'da incelemelerde bulundu Güncel Haberler Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa, Nallıhan ilçesinde incelemelerde bulundu. Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa, Nallıhan ilçesinde incelemelerde bulundu. Kısa, Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi'yi ziyaret etti. Kocahan'da bulunan yöresel bez dokuma atölyesinde dokuma tezgahlarını inceleyen Kısa, çalışanlarla sohbet etti. Kısa, daha sonra Nallıhan Kaymakamlığı bünyesindeki Aile Destek Merkezi ve ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Nallıhan Aşevini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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