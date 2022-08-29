Ankara haber! ANKARA-PAKİSTAN'A İNSANİ YARDIM MALZEMESİ TAŞIYAN İKİ UÇAK, ANKARA'DAN HAREKET ETTİ Güncel Haberler Ankara gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'a insani yardım malzemesi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ( Tsk ) ait iki uçağın Ankara'dan hareket ettiğini açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" denildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Pakistan Ankara TSK Güncel Haberler

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