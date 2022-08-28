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Ankara haber... Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Ankara haber... Ankara'nın kuzeyi ve batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara gündem haberine göre Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri için kısa süreli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri için kısa süreli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saat boyunca Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

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