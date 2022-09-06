Ankara haber: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 23 zanlı tutuklandı
Güncel Haberler
Ankara haberleri... Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 347 zanlıdan 23'ü tutuklandı.
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 347 zanlıdan 23'ü tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda, 9 kilo 300 gram eroin, 2 kilo 100 gram esrar, 575 gram metamfetamin ve 73 bin 816 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 347 zanlıdan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel