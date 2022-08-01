Ankara haber | Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 46 kişi tutuklandı
Ankara haberi... Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 259 zanlıdan 46'sı tutuklandı.
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 259 zanlıdan 46'sı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 25-31 Temmuz'da düzenlediği operasyonlarda, 3 kilogram esrar, 1 kilo 200 gram kokain, 480 gram eroin, 660 gram metamfetamin, 5 tabanca ve 74 bin hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 259 zanlıdan 46'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Cankut Taşdan - Güncel