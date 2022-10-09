Ankara haber... Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Gelen Ankara haberine göre ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Ankara Tren Garı Kavşağı'nda yapılacak olan etkinlik dolayısıyla bazı yolların 09.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü, Ankara Tren Garı Kavşağı'nda yapılacak olan etkinlik dolayısıyla bazı yolların 09.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim Pazartesi günü Ankara Tren Garı Kavşağı'nda yapılacak olan etkinlik ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında bazı yolların 09.00-10.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacağını açıkladı.

Açıklamada, vatandaşlar mağduriyet yaşamamaları için Metro ve Ankaray gibi toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda özen göstermeleri istendi.