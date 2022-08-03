Ankara haber... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Ankara haber... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara haber... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara haberleri: Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Güncel Haberler

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