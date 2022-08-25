Ankara haber! Ankara'da minibüsün otobüs durağına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Ankara haberine göre Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün otobüs durağına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstanbul Yolu Çiftlik Kavşağı'nda seyreden A.S'nin kullandığı 41 AJS 043 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif yaralanan ve ayakta tedavi edilen sürücü A.S, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Cankut Taşdan İstanbul Çiftlik Ankara Güncel Haberler

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