Ankara haber: Ankara'da Cemevlerine Saldırıda Gözaltına Alınan Şüpheli Sayısı İkiye Çıktı - Haberler

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Ankara haber: Ankara'da Cemevlerine Saldırıda Gözaltına Alınan Şüpheli Sayısı İkiye Çıktı

Edinilen Ankara haberine göre Ankara’da cemevlerine yönelik saldırıda gözaltına alınan şüpheli sayısı ikiye çıktı. Saldırıları yapan A.O.K.’nin gözaltı süresi ise uzatıldı.

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Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıda gözaltına alınan şüpheli sayısı ikiye çıktı. Saldırıları yapan A.O.K.'nin gözaltı süresi ise uzatıldı.

Ankara'da geçen cumartesi günü Mamak'ta iki, Çankaya'da bir cemevine saldırı olmuştu. Çankaya'daki saldırıda bir kişi kesici alet ile yaralanmıştı. Saldırgan aynı gün Eskişehir'e giderken yakalanmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın A.O.K. olduğunu açıklamıştı.

Bugün İzmir'den Ankara'ya gelerek 45 dakika içinde üç saldırıyı yapan A.O.K.'nin arkadaşlarına da ulaşılacağı ileri sürülmüştü. A.O.K.'nin yanında yer alan bir kişinin daha saldırılara ilişkin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan olayın terör savcısı tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Mağdurların avukatlarına emniyette verilen bilgiye göre A.O.K.'nin gözaltı süresi uzatıldı ve ifade işlemleri sürüyor.

Ankara Barosu da saldırılarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Saldırganın eyleminin nefret ve ayrımcılık olarak vasıflandırılması gerektiği tartışmadan uzaktır.

Temel hak ve özgürlüklerden olmakla Anayasa'nın 24. maddesi kapsamında da koruma altında olan 'Din ve Vicdan Hürriyeti'ne saldırı niteliğindeki bu eylem nedeni ile yürütülen soruşturmanın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz."

ANKA / Güncel

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