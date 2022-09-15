Ankara haber! Ankara'da 2022-KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak Güncel Haberler Ankara haberine göre Ankara Valiliği, 18 Eylül ile 24-25 Eylül'de yapılacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS) katılacak adaylar için açık tutulacak ilçe nüfus müdürlüklerini duyurdu. Ankara Valiliği, 18 Eylül ile 24-25 Eylül'de yapılacak 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS) katılacak adaylar için açık tutulacak ilçe nüfus müdürlüklerini duyurdu. Valiliğin açıklamasına göre, 2022- Kpss'ye katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için sınava giriş belgesi ile bir fotoğraf getiren adaylara, yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak Geçici Kimlik Belgesi verilecek. 2022- Kpss Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının yapılacağı 18 Eylül'de, Altındağ, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 07.00-14.30 saatleri arasında açık tutulacak. 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylar için Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçe nüfus müdürlükleri 24 Eylül'de 07.00-14.30, 25 Eylül'de 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Ankara Valiliği Eylül KPSS Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara haber! Ankara'da 2022-KPSS için nüfus müdürlükleri açık tutulacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.