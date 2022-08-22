Ankara haber | Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçelere su tankeri

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, ilçelere su tankeri dağıtımının devam edeceğini söyledi.

Kurumlu, Beypazarı İtfaiye Amirliği'nde, su tankerleri hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarlardan gelen talepleri değerlendirdiklerini, özellikle taşrada önemli bir işlev görecek 3 tonluk su tankerlerini dağıttıklarını, bugün de bu tankerlerin kullanımı hakkında bilgilendirmede bulunduklarını aktaran Kurumlu, "3 tankerle başladığımız proje kapsamında talep oldukça fazla oldu. Sayıyı 2020 sonrasında yaklaşık 200'e, sonrasında 500'e çıkardık ve bunun 400'ünü dağıtmış durumdayız. Dağıtımlarımız sürecek." dedi.

Kurumlu, şunları kaydetti:

"Ankara itfaiyesi olarak 46 itfaiye istasyonu ve 1104 personel, 93 kamu işçisi, 117 destek personeliyle görev yapıyoruz. 153 olan aracımızın üstüne 83 araç daha ilave ettik. Bunların içinde çok modern ve teknik açıdan çok iyi araçlarımız var. Elemanlarımızı uzmanlaştırıyoruz. İnşallah başkentimize yakışır bir itfaiye teşkilatımız olacak. Yangın anında merkez ilçelerde 6-7 dakikada müdahale ediliyor, taşra ilçelerde bu biraz değişebiliyor. Yangına müdahale etme süremiz uzayabiliyor ve onun için bu tanker projemizi hayata geçirdik. Kırsalda bu tankerlerimiz konuşlandırıp, itfaiye istasyondan çıkış yapana kadar, orada tankerlerle yangına müdahale edilmiş olacak."