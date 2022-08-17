Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi'ni Hayata Geçiriyor

Ankara haberlerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Başkent'in merkezinde âtıl halde bulunan Hıdırlıktepe, Atıfbey mahallesi ve İsmetpaşa’yı kentsel dönüşüm projesi ile yeniden kalkındıracak. İki aşamalı olarak yapılacak projede, 110 hektarlık alanın Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Ulus’a bakan alanına sosyal tesislerin yer aldığı rekreasyon alanı, Yenidoğan’a bakan kısmına ise hak sahipleri için 500 adet konut inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllardır Başkent'in merkezinde atıl halde bulunan Hıdırlıktepe, Atıfbey mahallesi ve İsmetpaşa'yı kentsel dönüşüm projesi ile yeniden kalkındıracak. İki aşamalı olarak yapılacak projede, 110 hektarlık alanın Ankara Kalesi, Hacı Bayram-ı Veli Cami ve Ulus'a bakan alanına sosyal tesislerin yer aldığı rekreasyon alanı, Yenidoğan'a bakan kısmına ise hak sahipleri için 500 adet konut inşa edilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı, yıllardır ihmal edilen ve sürekli olarak asayiş olaylarıyla adından söz ettiren Hıdırlıktepe, Atıfbey mahallesi ve İsmetpaşa'da yeni bir kentsel dönüşüm projesini daha hayata geçiriyor.

'Hıdırlıktepe-Atıfbey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi' hakkında bilgi veren Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, şunları söyledi:

"Hıdırlıktepe-Atıf Bey-İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi 2006 yılında başlamış, ancak 2012 yılında afet riski altında olan bir alan ilan edilerek bu kentsel dönüşüm yetkileri belediyemize devredilmiş. 110 hektarlık bu alanın içerisinde 5 bin 200 gecekondu vardı. Bu alanların Ankara kentine kazandırılacak bir alan olması gerektiği düşüncesiyle iki yıl önce projelerimize başladık. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bugüne kadar hak sahiplerinin yüzde 85'e yakınının mülkiyetleri ve gecekonduları belediye tarafından teslim alınmış, yıkılmış ve bu hak sahiplerine şu ana kadar 500 adet konut taahhüdünde bulunulmuştur. Yapacağımız konutlar ise Ankara kentinin siluetini bozmayacak bir şekilde yapılacak."

36 HEKTARLIK ALANA ÇOK AMAÇLI SOSYAL DONATILAR KAZANDIRILACAK

Ankara'yı 360 derece gören bölgeye çok önemli bir rekreasyon alanı kazandırmayı hedeflediklerini belirten Çankaya, " Proje çalışmamız sonuçlanmak üzere. 360 bin metrekare büyüklüğünde bir alanı Ankara'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında, yamaçlarda hiçbir şekilde konut olmayacak. Ayrıca Bentderesi Vadisi'nin su ögesi olan Hatip Çayı'nın tekrar ortaya çıkarılmasını sağlayacağız" dedi.

Projenin rekreasyon alanında ise Hıdırellez Şenlik Alanı ve AnıtKent Arşiv ve Taş Müzesi, Kültür Teras Bahçeleri, Uluslararası Gençlik Kamp Alanı, çok amaçlı salon (nikah, kokteyl ve seminer salonu), Heykel Parkı, 2. Bahar Yaşlı Merkezi Seyir Terasları, Amfi Endemik Bitkiler Alanı, Yöresel El Sanatları Alanı, Düşünce Sporları Binası, Bentderesi Caddesi Su Yolu ve Havuzlar Füniküler Hattı, kafeteryalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark ve çok amaçlı meydan yer alacak.

"BAŞKENT TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Ankara'nın tarihi ve doğal yapısına uygun olarak inşa edilecek ve bir cazibe merkezine dönüştürülecek bu alanın turizme de katkı sağlayacağını söyleyen Çankaya "Hem Ankaralılara hem de turistlere hitap edecek şekilde birtakım soysal, kültürel, turistik ve tarihi aktiviteler yapacağız" dedi. Hıdırellez Şenlikleri'nin yeni adresinin Hıdırlıktepe olacağını söyleyen Çankaya, şunları söyledi:

"Anadolu geleneğinde önemli yer tutan Hıdırellez Şenlikleri'nin yeni adresi, artık Hıdırlıktepe'de oluşturulan rekreasyon ve 360 derece seyir terası olacak. Bu alanda Hıdırellez Şenlikleri'nin yapıldığı ve belli zamanlarda uluslararası veya ulusal etkinliklerin düzenlendiği şenlik alanı ve bir meydan oluşturmayı düşünüyoruz. Ayrıca Anıtkabir'in de kotuna karşılık gelen aynı yükseklikte bir Anıtkabir Atatürk Yolu gibi bir yolu da tasarladık. Bu tasarımda, aynı kotta yürürken bir tarafta özgün ağaçların arasında bir yaya yürüyüş yolu ya da bisiklet yolu, diğer tarafta da o yolun yamacına bakan taraflarında Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar Ankara'nın geçirdiği evreleri, Cumhuriyeti, başkentlilik ögesini ve Atatürk'ü simgeleyen birtakım yazılar ile eserlere yer vererek bir kültür tarihi yolu da oluşturmuş olacağız."

Projeye başlarken ortak akıl ilkesiyle alanında uzman birçok kişiyle fikir alışverişi yaptıklarını kaydeden Çankaya, "Bir toplantı yaparak meslek odaları, şehir plancıları, mimarlar odası, peyzaj mimarları odası, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Ankara'daki üniversitelerin tüm yetkilileri ve sanat tarihçileri ile bir araya geldik" diye konuştu.