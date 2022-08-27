Ankara haber... Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı
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Ankara haberler... Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya İlçesindeki 30 konut ve dükkandan oluşan 31 taşınmazını ihaleyle satışa çıkaracak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya İlçesindeki 30 konut ve dükkandan oluşan 31 taşınmazını ihaleyle satışa çıkaracak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkbahar Mahallesi Güneypark-1 ve Güneypark-2 sitelerindeki 30 konut ve dükkan, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 7-8 Eylül'de satışa sunulacak.
İsteklilerin detaylı bilgilere "www.ankara.bel.tr" adresinden ulaşabileceği ihale, ABB sosyal medya hesapları ile ABB TV'den de canlı olarak yayımlanacak.
Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel