Ankara haber: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti Güncel Haberler Gelen Ankara haberine göre AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir ile görüşen Eroğlu, gazetecilere, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılının kutlandığını ifade ederek, "27 Ağustos'ta Afyon düşman işgalinden kurtuldu ve 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da büyük bir zafer kazandık. 9 Eylül'de düşman denize döküldü. Bunu hatırlatıyoruz." dedi. Gelecek nesillere vatanın ne zorluklarla kurtarıldığının hatırlatılması amacıyla 2015 yılında Polatlı ve Haymana bölgesine Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nı kazandırdıklarını belirten Eroğlu, Polatlı ilçesinin tarımsal üretim bakımından önemine değindi. Güncel Kaynak: AA / Ali Tuna Milletvekili Karahisar AK Parti Hisarcık Güncel Haberler

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