Ankara gündem: 'kılıçdaroğlu Gönüllüleri' Ankara'da Toplandı. Mehmet Emin Altunses: "Kılıçdaroğlu'nu Bu Ülkenin 13. Cumhurbaşkanı Olarak Görmek İstiyoruz"

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'nin Ankara'da düzenlediği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İletişim ve Medya Koordinatörü Mehmet Emin Altunses, "Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, Ankara'daki Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, "Buluşuyoruz, bize katılın" çağrısıyla toplantı düzenledi. Toplantıya, CHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nafiz Yücel ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı. Toplantı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kılıçdaroğlu Gönülleri İç Anadolu Bölge Sorumlusu Umut Eraslan, programın amacından bahsederek, "Çok farklı kesim ve çevrelerden arkadaşlarımız aramızda. Farklı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden arkadaşlarımız burada" dedi.

ALİ HİKMET AKILLI: BU MEMLEKETİ BU SİYASİ BUHRANDAN, BU TEK ADAM REJİMİNDEN KURTARMAMIZ LAZIM

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, tarihin her dönemde milletlerin zorlu sınavlardan geçirdiğini kaydederek, "Ancak güçlü milletler, zor zamanlarda birbirlerine kenetlenmeyi becerebilen milletler bu zorlu sınavlardan güçlenerek çıkar. Bizim tarihimiz bu örneklerle dolu" diye konuştu. Akıllı, Türkiye'nin yine ekonomik ve siyasi bir buhranla karşı karşıya olduğunu dile getirerek, "Bizi buradan güçlü biçimde çıkaracak şey, hangi inançta, hangi siyasi görüşte olursa olsun, bu memleketin çocuklarının geleceğinden endişe eden, yarınlarımızı düşünen toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelip bu işte elini taşın altına koyması. Ben, bu topluluğu, bu anlayışın ve çabanın bir ürünü olarak görüyorum. CHP'ye oy vermiyor olabilir, farlı inançlardan, farklı siyasi geleneklerden geliyor olabilirsiniz… Ama bir şey biliyoruz; bu memleketi bu siyasi buhrandan, bu tek adam rejiminden kurtarmamız lazım" dedi.

MEHMET EMİN ALTUNSES: KILIÇDAROĞLU'NU BU ÜLKENİN 13. CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri İletişim ve Medya Koordinatörü Mehmet Emin Altunses, "Bir yolculuğa çıktık. Gönüllü bir yolculuk. Yolu anlamlı kılan şu; 'acaba mı' demediğimiz bir liderin yolculuğuna yoldaşlık ediyoruz. Bu yolculuğu da günün sonunda güzel tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Altunses, Kılıçdaroğlu'nun politikalarının sahada nasıl atlatılması gerektiğine ilişkin de "Öncelikle dinlememiz, dinledikten sonra da Genel Başkan'ımızın ortaya koyduğu politik hattı sahada doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Tartışmalar oluyor, biz tartışmayacağız. Bizim için doğru olan politik hattı ortaya koyacağız" dedi.

Altunses, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Sahada konuşurken enerjik, iyimser, kararlı, cesur olmayı bekliyoruz. Gönüllüsü olduğumuz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan eminiz. Bazı bölgelerde, propaganda sanatı işlerken duygusal dili ve bölgesel araçları etkin kullanmamız gerekiyor. Mesela sosyal medya hesaplarımızı yönetiyoruz. Her şey tek kanaldan ilerleyecek. Mesajımız net olacak. Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz. Mesajımızı tek kanaldan iletmeye devam edeceğiz."

Altunses, AKP'nin kendi hedef kitlesini diri tutmak için CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na saldırdığını savundu ve bu saldırılara sakin bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti. Altunses, "Neyi temsil ettiğimizin herkes farkındadır. 13. Cumhurbaşkanı'nın yolculuğuna şahitlik ediyoruz. Onun çizdiği yoldan sapmamamız lazım" dedi.

AHMET NAZİF YÜCEL: TÜRKİYE'NİN NEDEN KEMAL BEY'E İHTİYACI OLDUĞUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ

CHP Genel Başkan Danışmanı Ahmet Nafiz Yücel ise 52'nci toplantıyı yaptıklarını aktararak, katılımcıların görüşlerini Kılıçdaroğlu'na ilettiklerini söyledi. Yücel, şöyle devam etti:

"Bu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu adaylaştırma çalışması. Her şeyden önce bizler, şunu düşünen insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin artık yorulduğunu, bu yükü daha fazla kaldıramayacağını ve Türkiye'de bir an önce değişim olması gerektiğini düşünen insanları; inancı, siyasi partisi, geçmişi fark etmeksizin bir araya getirmeye çalışan bir çalışma... Bizim yanıtını aradığımız ve vermeye çalıştığımız bir soru var. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye cumhurbaşkanı adayı olmalı mı? Biz, bu toplantılarda neden böyle düşündüğümüzü, Türkiye'nin neden Kemal Bey'e ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsanların kafasında bir soru işareti var mı, insanlar bu süreçle ilgili ne düşünüyor, bunu biraz daha berraklaştırmaya çalışıyoruz."

ENGELLİ NAZLICAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Engelli Nazlıcan Arslan ise Kılıçdaroğlu'ndan taleplerini şöyle açıkladı:

"Özel gereksineme sahibim. İki sınava girdim, hiçbirinde başarılı olamadım. Gereken puan 90. Alan duymadım. Engelli bireylerin çalışmaya ihtiyacı var. Sağlıklı insan her yerde iş bulabilir. Sağlıklı insan gider garsonluk yapar ama özel gereksinimli bireylerden bunu bekleyemeyiz. Kendi adıma söylüyorum ya da. Kotanın artırılması, yüzde 6 olması ve tüm engellilerimizin iş sahibi olması gerekiyor. Kendi ayaklarımızın özerinde durmamız gerekiyor. Ailelerimize muhtaç olmamamız gerekiyor. Çünkü ailelerimizin bugünü var, yarını yok. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bütün annelerin buradan ellerinden öpüyorum, iyi varsınız ve iyi ki hayatımızdasınız. Genel Başkan'ımızdan, özel gereksinimli bireyleri toplayarak bir toplantı rica ediyorum. Özel gereksinimli bireylerin sesinin de duyurulmasını rica ediyorum."