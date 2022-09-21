Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara gündem haberleri... Polatlı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandı

Güncel Haberler

Ankara gündem haberleri... Polatlı'da AK Parti İlçe Danışma Meclisi toplandı

Ankara gündem haberi | Polatlı ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

Polatlı ilçesinde AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda, 13 Eylül'de açıklanan TOKİ konut projesinin çok önemli olduğunu belirterek, başvuru sonrası kurada ismi çıkmayanların yatırdığı ücretlerin iade edileceğini belirtti.

Polatlı İlçe Başkanı Aysel Demir de ülkeye ve millete yapacakları daha çok hizmeti olduğunu belirterek, "Sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın, tüm mazlum milletlerin gözü, kulağı, umutları bizimle. 2023'ün bizim ve milletimizin yılı olması için çok çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, AK Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi Mücahit Yılmaz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel

Hisarcık AK Parti Polatlı Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title