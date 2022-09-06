Ankara gündem haberleri... Otizmli bireylere Ankara'da uluslararası standartlarda eğitim

MERKEZİ Ankara'da bulunan ABA Klinik Çocuk Gelişim Merkezi'nde, Ohio State Üniversitesi'nden doktora düzeyinde davranış analisti Dr. Megan Miller, BCBA-D ile otizmli bireylere motivasyon, sosyal etkileşim, dil ve iletişim becerileri, sembolik oyun, öz bakım becerileri, zihin teorisi becerileri, grup eğitimleri, istihdam becerileri, spor gibi birçok alanda Amerika standardından eğitim veriliyor.

Merkezi Ankara'da bulunan ve otizmli bireylere uluslararası standartlara uygun eğitim veren Klinik, Amerika'da otizmli bireylerle çalışmalar yürüten uluslararası alanda tanınmış akademisyen Dr. Megan Miller'ın yardımı ile Türkiye'deki otizmli bireylerin aldıkları eğitimin kalitesinin Amerika standartlarına uygun olabilmesi adına çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ilk defa Early Start Denver Modeli'nin eğitimini düzenleyerek bu alanda eğitimcilerin yeterliliklerini geliştiren klinik, ABA Klinik Otizm Modeli'ni geliştirerek otizmli bireylerle çalışan uzmanlara bir rehber olacak çok geniş kapsamlı bir eğitim müfredatı sundu. Bu eğitim müfredatı öğretimsel motivasyon, sosyal etkileşim, dil ve iletişim becerileri, sembolik oyun, öz bakım becerileri, zihin teorisi becerileri, grup eğitimleri, istihdam becerileri, spor gibi birçok alanı kapsıyor. ABA Klinik Otizm Modeli ile temel amacın hem uzmanlara yol gösterecek bir değerlendirme yapma ve program oluşturma için ellerinde yol gösterecek bir müfredatın bulunması hem de bilimsel dayanaklı uygulamaların bu modelle profesyonelce kullanabilmesinin olduğu belirtildi.

"OTİZMLİ BİREYLERİN KASPSAMLI EĞİTİM ALMASINI SAĞLIYORUZ"

ABA Eğitim Modeli'nin otizmli bireylerin eğitiminde bilimsel dayanaklı bir model olduğunu vurgulayan ABA Klinik kurucu müdürü Duygu Selen Bayram, Türkiye'de ABA eğitim modeline dayalı geliştirilmiş uygulamaları uygulayabilen uzman sayısının az olduğunu ve otizmli öğrencilerin de ABA eğitimine ulaşmakta zorluk yaşadıklarını belirterek, "Otizmli bireylerin eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikler sürekli yenilenmektedir. Biz de ABA Klinik olarak Amerika'da yeni geliştirilen eğitim modellerini ülkemizde profesyonelce uygulayabilmek adına Dr. Megan Miller ile çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında ABA Klinik Otizm Modelini Dr. Megan Miller ile geliştirerek otizmli bireylerin kapsamlı eğitim almasını sağlıyoruz" dedi.