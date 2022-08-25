ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri şarkıcı Gülşen'in ifadelerini kınadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi önünde yapılan basın açıklaması

Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır'ın konuşması SAKARYA - Şarkıcı Gülşen'in imam hatip okulları ve mensuplarına yönelik ifadelerine tepki gösterildi.

Sakarya'da Orhan Cami önünde düzenlenen basın açıklamasında grup adına konuşan Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır, imam hatip okullarının, eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne milyonlarca öğrenci yetiştiren kurumlar olduğunu söyledi.

Bakır, imam hatip okulu mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilere yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli gördüklerini belirterek, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullandı.