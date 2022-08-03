Ankara gündem haberleri | Nallıhan'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ankara haberleri: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
- Güncelleme:
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
İlçenin Demirköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
AA / Taner Demir - Güncel