Ankara gündem haberleri | Nallıhan'da kış hazırlıkları devam ediyor Güncel Haberler Ankara haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kış hazırlıkları devam ediyor. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kış hazırlıkları devam ediyor. İlçenin Akdere Mahallesi'nde vatandaşlar, imece usulüyle kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Toplanma yerinde bazlama ekmeği pişiren, konserve, turşu, tarhana ve salça yapan mahalle sakinleri, kazanlarda pekmez kaynatıyor. Akdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Keser, her sene imece usulü kışlık yiyeceklerin yapıldığını belirterek, birlik ve beraberlik içerisinde yapılan bu çalışmalardan mutlu olduklarını söyledi. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir Nallıhan Akdere Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem haberleri | Nallıhan'da kış hazırlıkları devam ediyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.