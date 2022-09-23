Ankara gündem haberleri... Etimesgut'ta onuncu kapalı pazar yerinin temeli atıldı Güncel Haberler Ankara haberleri... Etimesgut'ta, içinde zabıta merkezi ve caminin de yer alacağı kapalı pazar yerinin temeli atıldı. Etimesgut'ta, içinde zabıta merkezi ve caminin de yer alacağı kapalı pazar yerinin temeli atıldı. Etimesgut Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Topçu Mahallesinde gerçekleştirilecek projenin temel atma törenine MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Belediye Başkanı Enver Demirel ve mahalle sakinleri katıldı. Açılışta konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, projenin mahalleye değer katacağını belirterek kısa sürede tamamlanıp halkın kullanımına açılması dileğinde bulundu. Demirel, kapalı pazar yeri, zabıta merkezi, cami ve diğer alanlarıyla projenin mahallelinin yaşam alanı haline geleceğini kaydetti. Pazar yerinin açılmasıyla ilçedeki kapalı pazar yeri sayısı 10'a yükselecek. Güncel Kaynak: AA / İsa Toprak Erkan Haberal Milletvekili Zabıta Ankara Güncel Haberler

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