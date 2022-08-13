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Ankara gündem haberleri... Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı

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Ankara gündem haberleri... Dünya turuna çıkan iki Alman bisikletli, Beypazarı'na ulaştı

Edinilen Ankara haberine göre Almanya'dan dünya turuna çıkan iki bisikletli, Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Almanya'dan dünya turuna çıkan iki bisikletli, Ankara'nın Beypazarı ilçesine geldi.

Münih'ten bisikletleriyle yola çıkan Almanyalı Matthias Wagner ve Sonza Welte, farklı ülkelerden geçerek Beypazarı ilçesine geldi.

Wagner, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın ismini televizyon kanallarından öğrendiklerini, bu nedenle rotalarına ilçeyi de eklediklerini söyledi.

İlçede bisikletleriyle tur attıklarına değinen Wagner, şunları kaydetti:

"Beypazarı ilçesinde bir akşam konakladık ve şimdi de yolumuza devam edeceğiz. Buradan Tuz Gölü'ne, oradan da peribacalarıyla ünlü Nevşehir'e hareket edeceğiz. Yolculuğumuz sırasında ülke ziyaretlerinde bulunduk, şu ana kadar 6200 kilometre yol aldık."

Wagner, kendilerini Beypazarı'nda yardımcı olan Kültür Müdürü Zafer Poyraz'a teşekkür etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Togo Cumhuriyeti Beypazarı Almanya Ankara Güncel Haberler

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