Ankara haberleri... 'Demir Yumruk' soruşturması Ankara'da görülecek

Demir Yumruk soruşturması çerçevesinde açılan ilk dava, Ankara'da görülecek.

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik "Demir Yumruk" soruşturması çerçevesinde Erol Eşrefoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 sanıklı iddianamenin "yetkisizlik" kararıyla İskenderun'a gönderilmesine yapılan itiraz kabul edildi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, tamamlanan iddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddia edilen suçların gerçekleştiği yer ile sanıkların bir birçoğunun ikametgahının İskenderun olması nedeniyle "yetkisizlik" kararı vererek, dosyanın buradaki mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Sanıklardan birisinin itirazı üzerine, nihai kararı vermesi için dosya bir sonraki mahkeme olan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Demir Yumruk soruşturması çerçevesinde açılan ilk dava, Ankara'da görülecek.

İddianamede sanıkların, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren ve ekonomik olarak zora düşem fabrikaları, yeniden işler hale getirileceği vaadiyle sahiplerinden kiraladığı, şirket yönetimlerini de akrabaları üzerinden devraldığı belirtildi.

Evcil ve beraberindekilerin bu yöntemle 9 şirketi ele geçirdiği, bu iş yerlerini paravan yönetimler aracılığıyla idare ettikleri aktarıldı.

İddianamede, sanıkların, piyasadan demir alıp bu fabrikalar aracılığıyla piyasaya sürdükleri, bu süreçte tahakkuk eden Katma Değer Vergisi (KDV) Stopaj Vergisi ve SGK primlerini ödemeyerek devleti zarara uğrattıkları yer aldı.

Bu çerçevede sanıklar Erol Eşrefoğlu, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç ve Tolga Demirel'in, "suç örgütü kurmak"tan 4'er yıldan 8'er yıla, "zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık"tan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçundan ise 8'er aydan 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Toplam 9 yıl 8 aydan 30 yıl 9'ar aya kadar hapsi istenen bu sanıkların ayrıca suçtan elde edilen gelirin iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Sanıklardan Alpaslan Gazi Ağca ve Sadun Budinli'nin, "suç örgütüne üye olmak", "kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde amme alacağının tahsiline engel olmak" suçlarından 7 yıl 8 aydan 26 yıl 9 aya, Fettah Erdem, İsmet Höke, Özdemir Öntürk ve Sadık Fırat Ekşioğulları'nın, "suç örgütüne üye olmak"tan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapsi istendi.

"Hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan sanıklar Alperen Şengül, Ayten Evcil, Berat Nuri Şengül, Gülderen Evcil Ardıç, Mirza Ardahan Ardıç, Remziye Evcil Şengül ve Salih Evcil'in de 2 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(İHA)