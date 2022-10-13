Ankara gündem haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı Güncel Haberler Ankara haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılını kutladı. Erdoğan, Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Milli Mücadele'mizin sevk ve idare merkezi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda tarihi önemi haiz Ankara'mızın başkent ilan edilişinin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Ankara Güncel Haberler

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