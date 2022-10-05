Ankara gündem haberleri: Beypazarı'nda tescil alan cevizli sucuk yapımına başlandı Güncel Haberler Ankara yerel gündem haberine göre Beypazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillenen cevizli sucuk yapımı başladı. Beypazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesi ile tescillenen cevizli sucuk yapımı başladı. Çantırlı Mahallesi'nde yaşayan Mimar Uslu, bağdan topladıkları üzümlerle cevizli sucuk hazırladıklarını söyledi. Bağ bozumunun ardından toplanan üzümleri belirli aşamalardan geçirerek cevizli sucuğa dönüştürdüklerini anlatan Uslu, toplanan üzümleri cevizli sucuğun yanı sıra pekmez olarak da değerlendirdiklerini belirtti. Uslu, hazırladıkları sucumları asarak kuruttuklarını dile getirerek, "Sucuklar bekledikçe lezzetleniyor. Köyümüzün üzümlerini bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Mimar Güncel Haberler

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