Ankara gündem haberleri: Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü kongresi yapıldı Güncel Haberler Ankara gündem haberi... Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kongresi gerçekleştirildi. Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün kongresi gerçekleştirildi. Mustafa Cankara Kongre Merkezi'ndeki kongreye katılan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçede sporun daha iyi yerlere gelebilmesinin destek sağlanmasıyla mümkün olacağını söyledi. Tek listeyle gidilen kongrede Beypazarı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başkanlığına 3 yıllığına Mehmet Gökgöz seçildi. Yönetim kurulunda ise Mustafa Kaplan, Hüseyin Demirezen, Musa Akman, Abddülsamet Yiğit, Halil Etili, Serdar Sucuoğlu, Muhsin Özdemir yer aldı. Mehmet Gökgöz, kongre sonrasındaki teşekkür konuşmasında, "Spor camiasını harekete geçirerek, Beypazarı'nın en güzel şekilde temsil edilmesini sağlamaya çalışacağız." dedi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Tuncer Kaplan Beypazarı gençlik Güncel Haberler

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