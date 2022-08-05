Ankara gündem haberleri: Ankara Tabip Odası, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Aile Sağlığı Merkezleri İçin Covıd-19'a Karşı Koruyucu Ekipman Talep Etti - Haberler

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Ankara gündem haberleri: Ankara Tabip Odası, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Aile Sağlığı Merkezleri İçin Covıd-19'a Karşı Koruyucu Ekipman Talep Etti

Ankara gündem haberleri: Ankara Tabip Odası, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden Aile Sağlığı Merkezleri İçin Covıd-19'a Karşı Koruyucu Ekipman Talep Etti

Ankara haber: Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazarak artan Covid-19 vakaları nedeniyle, Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) en son 2021 yılında verilen kişisel koruyucu ekipmanların ve diğer malzemelerin sağlanmasını talep etti.

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Ankara Tabip Odası (ATO), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yazarak artan Covid-19 vakaları nedeniyle, Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) en son 2021 yılında verilen kişisel koruyucu ekipmanların ve diğer malzemelerin sağlanmasını talep etti.

Ankara Tabip Odası (ATO), bugün yaptığı yazılı açıklamada Covid-19 vakalarının yeniden artmaya başlaması dolayısıyla Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne Aile Sağlığı Merkezilerine (ASM) yeterli kişisel koruyucu ekipman temini ile ilgili yazı yazdığını duyurdu.

ATO tarafından Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazılan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"ASM'LERE KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN TEMİN EDİLSİN"

"Kurumumuza bağlı birinci basamak sağlık kurumlarında görev yapan üyemiz hekimlerden aldığımız geri bildirimlerde, Covid-19 şüpheli hastaların aile sağlığı merkezine başvuru sayısının arttığı ifade edilmektedir. Birinci basamak sağlık kurumu olan aile sağlığı merkezleri pandeminin yükünü çeken, hastayla ilk karşılaşma noktalarıdır. Ancak kişisel koruyucu ekipman temini en son 2021 yılında sağlanmış olup ocak ayından itibaren kişisel koruyucu ekipman desteği olmadan yurttaşlarımıza kamu hizmeti verilmektedir. Aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere Müdürlüğünüze bağlı sağlık kurumlarına kişisel koruyucu ekipman ve diğer malzemelerin sağlaması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızla çalışmalarınızda başarılar dileriz."

ANKA / Güncel

İl Sağlık Müdürlüğü Ankara Tabip Odası Koronavirüs Ankara Güncel Haberler

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