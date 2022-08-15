Ankara gündem haberleri: Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 36'sı tutuklandı Edinilen Ankara gelişmesine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı tutuklandı. Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 8-14 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 300 gram metamfetamin, 1 kilo 300 gram eroin, 880 gram esrar, 320 gram kokain, 23 bin 264 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 319 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Cankut Taşdan Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ankara Güncel Haberler

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