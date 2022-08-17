Ankara gündem haberleri | Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı Güncel Haberler Ankara haberine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı. Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi. Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı. Güncel AA / Cankut Taşdan Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ankara gündem haberleri | Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.