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Ankara gündem haberleri | Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Ankara gündem haberleri | Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Ankara haberine göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 20 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 8-14 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonlarda 4 bin 40 sahte bandrol, 1110 paket kaçak sigara, 223 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 72 kilogram kaçak tütün, 15 kaçak cep telefonu, 2 sigara sarma makinesi ve 254 bin 20 makaron ele geçirdi.

Operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

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