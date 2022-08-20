Ankara gündem haberleri... Ankara'da uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi

Ankara habere göre ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve gerçekleştirilen operasyonda 73 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan ekipman ile içlerinde tarihi olduğu değerlendirilen toplam 112 parça obje ele geçirildi.

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve gerçekleştirilen operasyonda 73 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan ekipman ile içlerinde tarihi olduğu değerlendirilen toplam 112 parça obje ele geçirildi. 2 Şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ihbar üzerine Çankaya'da M.Y.T. isimli şüpheliyi yakaladı. Şüpheli M.Y.T'nin üzerinde yapılan aramada 2 gram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan M.Y.T.'nin beyanları ve yapılan teknik- fiziki takibin ardından uyuşturucu tedarikçisinin M.E. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. M.E.'nin Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evine düzenlenen operasyonda 73 gram esrar ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 5 tüfek, 43 sikke, 5 mühür, 23 obje, 4'ü kılıfsız 6 kılıç ve 8 hançer, 7 toplu tabanca ve 2 barutluk ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli M.Y.T., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.E. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.