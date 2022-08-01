Ankara gündem haberleri: Ankara'da aranan 130 kişi yakalandı Ankara haberler: 27 Temmuz'da çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli, gözaltına alındı. 27 Temmuz'da çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nca 19- 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriyelerde çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Güncel Haberler

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