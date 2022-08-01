Ankara gündem haberleri: Ankara'da aranan 130 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara gündem haberleri: Ankara'da aranan 130 kişi yakalandı

Ankara gündem haberleri: Ankara'da aranan 130 kişi yakalandı

Ankara haberler: 27 Temmuz'da çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli, gözaltına alındı.

 - Güncelleme:

27 Temmuz'da çeşitli suçlardan aranan 130 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 19- 27 Temmuz 2022 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Yol kontrol noktalarında ve jandarma asayiş timlerince icra edilen devriyelerde çeşitli suçlardan aranan 130 kişi yakalandı ve haklarında adli işlem başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title