Ankara gündem haberi | Ankara'da ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulandı - Haberler

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Ankara gündem haberi | Ankara'da ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye ceza uygulandı

Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Esenboğa Yolu üzerinde seyreden ambulansa yol vermeyen 10 sürücüye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamada, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantı havalimanı istikametinde dün para almak için düğün konvoyunun önünü keserek trafiğin durmasına sebebiyet veren bir sürücü ile ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücünün tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu sürücülere toplam 11 bin 56 lira idari para cezası uygulandığı ve bir sürücü hakkında da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafikte ambulansların öncelik hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Ankara'da 112 Acil Ambulansı, görevlendirildiği hastaya ulaşmaya çalışırken yolda bir düğün konvoyunun engeline takıldı. Bu olay sebebiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Trafikte öncelik ambulansındır. Acil müdahale ertelenemez, sevinci yaşamanınsa yeri, zamanı vardır."

AA / Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Güncel Haberler

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