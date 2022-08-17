Ankara gündem haberi... TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ ANKARA'DA BAŞLADI

ANKARA'da 16-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi, kentteki bir otelde düzenlenen törenle başladı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mın okunmasıyla başladı. Açılış törenine, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve Yenimahalle Kaymakamı Türker Çağatay Halim ile protokol üyeleri katıldı. 13 takım şampiyonluk mücadelesi vereceği Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde GM (Büyük usta) Mustafa Yılmaz, GM Emre Can, GM Vahap Şanal, GM Mert Yılmazyerli, GM Burak Fırat, GM Kıvanç Haznedaroğlu, GM Cemil Can Ali Marandi, GM Dragan Solak, IM (Uluslararası Usta) Ekaterina Atalık, WGM (Kadın Büyük Usta) Kübra Öztürk Örenli, son olimpiyat şampiyonu Özbekistan milli takımı birinci masa oyuncusu GM Nodirbek Abdusattorov, GM Yu Yangyi, GM Gukesh Dommaraju, GM Ivan Cheparinov, GM Parham Maghsoodloo, GM Andrey Esipenko gibi çok değerli isimler de yer alacak.

'TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ SÜPER LİGİ'NİN GÜZEL GEÇMESİNİ DİLİYORUM'

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, TSF olarak pandemi döneminde de mümkün olduğunca online, hibrit ve yüz yüze turnuvaları hayata geçirmeye çalıştıklarını söyledi. TSF'nin faaliyet programının her zaman yoğun olduğunu dile getiren Tulay, şunları kaydetti:

'Yine 2022 yılında son derece yoğun bir faaliyet programını şu an sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son zamanlarda hem dünya satrancı için hem Türk satrancı için oldukça yoğun bir dönem yaşadık. Hindistan'da 44'üncü Satranç Olimpiyatları vardı. Bizlerde henüz yeni döndük. Bugün burada 13 güzide takımımız yer alıyor. Son derece kıymetli sporcularımız var. Gerek A milli takım düzeyinde ülkemizi temsil eden sporcularımız, gerekse Hindistan'da düzenlenen 44. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda ülkelerini temsil eden hatta şampiyon olan sporcular var. 27 Ağustos'a kadar sürecek olan süper lig de herkes güzel zamanlar geçirsin ve güzel hamleler yapsın. Türkiye Satranç Federasyonu'nun özellikle yaz döneminde Uluslararası Açık Satranç Turnuvaları hepimizin çok ilgisini çekti. Son yıllarda yerel yönetimlerin desteği ile hayata geçirdiğimiz Uluslararası Açık Satranç Turnuvaları'nda burada yer alan birçok sporcumuz hamle yapma olanağı buldu. Kıymetli sporcularımıza başarılar diliyorum. 2022 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin son derece güzel geçmesini diliyorum' dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Gükız Tulay ve protokol üyeleri, Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nin sembolik açılış hamlesini gerçekleştirdi. (DHA)