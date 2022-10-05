Ankara gündem haberi... Nallıhan'da yetiştirilen iri kabağı 5 kişi güçlükle taşıdı Güncel Haberler Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirilen iri kabak 5 kişi tarafından güçlükle taşınabildi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirilen iri kabak 5 kişi tarafından güçlükle taşınabildi. İlçenin Orhan Eren Caddesi'nde manav Bayram Güney, AA muhabirine, Öşürler Mahallesine gittiğinde tarlada bu iri bal kabağını gördüğünü söyledi. Kabağı satın alarak ilçeye getirdiğini ifade eden Güney, yaklaşık 150 kilogram ağırlığında olduğunu tahmin ettiğini anlattı. Güney, ilçede 40 yıldır manavlık yaptığını belirterek, "Kabak koyun gübresiyle yetiştirilmiş. Daha önce bu büyüklükte kabak görmedim." dedi. 5 kişinin güçlükle taşıdığı kabağı manav Güney'in daha sonra bir esnafa sattığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Taner Demir Nallıhan Ankara Güncel Haberler

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