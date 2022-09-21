Ankara gündem haberi: MHP lideri Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara turunda Güncel Haberler Ankara haberlerine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anlar, MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde paylaşıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde turladığı anlar, MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde paylaşıldı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobillerinden biriyle Ankara turuna çıktı. Klasik araba tutkusuyla bilinen Bahçeli'nin Başkent caddelerindeki gezisi, Balgat'taki parti genel merkezinde sona erdi. Bahçeli'nin Ankara caddelerinde klasik otomobilini kullandığı anlara ait video, partinin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un "Bu bana yeter" şarkısı eşliğinde "Liderimiz Yollarda" mesajıyla paylaşıldı. Güncel Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli Ferdi Tayfur Ankara Güncel Haberler

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