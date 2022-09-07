Ankara gündem haberi... Haber-Sen, PTT'deki Sürgünlere Karşı İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyüş Başlattı: "Hukuka Aykırı Kararlardan Vazgeçin"

Ankara bölgesinden gelen habere göre Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nda (PTT) çalışan üyelerinin sürgün edilmesine karşı İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüş başlattı. Sirkeci’deki PTT şubesinin önünde konuşan Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, “Hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin” çağrısı yaptı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Haber-Sen, Posta ve Telgraf Teşkilatı'nda ( Ptt ) çalışan üyelerinin sürgün edilmesine karşı İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Sirkeci'deki PTT şubesinin önünde konuşan Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, "Hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin" çağrısı yaptı.

PTT'deki Haber-Sen üyelerine yönelik baskı ve sürgün iddialarına karşı sendika, bugün İstanbul'dan ve Batman'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. İstanbul'daki yürüyüş, sendika üyelerinin Sirkeci'deki PTT şubesinin önünde yapılan açıklama ile başladı. "Sürgünlere, hukuksuzluğa, liyakatsizliğe karşı yürüyoruz" pankartı açılan eylemde, "Sürgün insanlık suçudur" ve "Sürgünler durdurulsun" yazılı dövizler taşınarak "Direne direne kazanacağız" sloganı atıldı.

Burada konuşan Haber-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülseren Güngördü, sürgünlere ve baskılara karşı mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu da sürgünlere ilişkin, "7201 sayılı Tebligat Yasası'nın gereklerini yerine getirmeyerek suç işleyen kurumun hukuksuzluğuna 'hayır' dediği için, 2018'den bugüne kadar kuruma personel alımının yapılmamasının doğru olmadığını söyledikleri için, 2014'ten beri görevde yükselme sınavı açmayıp, kendi yandaşlarını yükseltip, görev vermelerine itiraz ettikleri için; kurumda parçalı personel yapısı, performansa dayalı ve esnek çalışma, angarya, sayı dayatmasına karşı çıktıkları için, liyakatsiz kadroların idarelere atanmasına dur dediği için, usulsüzlük, yolsuzluk ve bilinmeyen zararlara karşı emekçilerin sesini çıkarttığı için arkadaşlarımız sürgün ediliyor" dedi.

Taleplerinin, PTT'nin kanuna ve yönetmeliklere uygun davranması olduğunu söyleyen Damatoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İNSANLIK DIŞI UYGULAMALAR YAPILIYOR: PTT, sürgünleri hizmet gereği yaptığını ifade ediyor. 'Hizmet gereği' dedikleri konu, insanlık dışı uygulamalardır. Hizmet gereği uygulama, bir temsilcimizi İstanbul'dan bin 800 kilometre uzaklıktaki Hakkari Çukurca'ya, kanser hastası olan şube yürütme kurulu üyemizi tedavi olamayacağı, tam teşekküllü hastane olmayan yere göndermek midir? Eşi de posta emekçisi olup iki küçük çocuğu olan Merkez Denetleme Kurulu üyemiz bir kadını ailesinden ayırarak Batman'dan Iğdır'a göndermek midir hizmet? PTT yönetimi, yetkilerini kötüye kullanarak 4688 sayılı Kanun'un 18. maddesini bilerek ve isteyerek çiğniyor, kendilerini sendikal mücadeleyi koruyan yasalardan üstün görüyorlar.

AİLELERİNDEN UZAĞA SÜRÜLÜYORLAR: Sendikal faaliyet yürüten önceki dönem genel başkanımız ve aynı zamanda Mersin il temsilciliği yapan Musa Özdemir'i Kayseri'ye, Merkez Denetleme Kurulu üyemiz Seyran Şık Karabulut'u Iğdır'a, Diyarbakır Şube yönetiminden Cengiz Oluç ve Batman il temsilcimiz Erdal Tilen'i Kozluk ilçesine, İstanbul Şube Denetleme Kurulu üyemiz Mesut Düzova'yı Şanlıurfa'ya, İstanbul'da iş yeri temsilcimiz Fatih Karagöl'ü Hakkari Çukurca'ya, Ankara'da iş yeri temsilcimiz Baki Çınar'ı Gaziantep'e, Erzincan il temsilcimiz Erdal Taner'i İliç ilçesine, yasaya açıkça aykırı olmasına rağmen iş yerlerinden ve ailelerinden kilometrelerce uzağa ve örgütlenme alanının dışına sürerek faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar.

ATAMALARDA KISTAS SİYASİ İKTİDARA YAKINLIK: Amacımız; üyeleri, yöneticileri ve temsilcilerinin baskıya uğraması karşısında, bu ayrımcı ve hukuk dışı uygulamaların geri alınması talebimizi hem ilgililere iletmek hem de bu hukuksuzluklara sessiz kalmadığımızı, kalmayacağımızı vurgulamaktır. Bu sorumlulukla yaşadığımız sorunları ve taleplerimizi buradan bir kez daha duyurmak istiyoruz. Bugün, kurumlarımızda yapılan tayin ve atamalarda kıstas, siyasi iktidara yakınlıkla ölçülmektedir. Unvan alabilmek ve istediğin yere atanabilmek için liyakat ve kariyer yerine siyaseten yakınlık, hakim anlayış haline gelmiş. Görevde yükselme sınavlarında yaşanan hukuka aykırılıklar ile yeni mağduriyetler ortaya çıkmış, kurum içi eşitsizlikler derinleşmiş, iş barışı bozulmuştur. Tüm bu yaşadığımız hukuksuzluklar karşısında anayasal bir hak olan basın açıklaması yapma hakkımız da her defasında engellenerek keyfiliklerle karşı karşıya kalmaktayız.

'BEN YAPARIM OLDU' ANLAYIŞI HAKİM: İşin özü, demokrasi söylemlerini ağzından düşürmeyip tam aksi uygulamalar yapan siyasi iktidarın kurumlara atadığı bürokratların 'Ben yaparım oldu' anlayışı sonucu pek çok hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bu hukuksuzluklar, açıkça Anayasa'ya, ulusal ve uluslararası yasalara aykırı olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na aykırılık taşımaktadır. Bu kararların alınmasında söz sahibi olan kurum yöneticilerine sesleniyoruz; hukuka aykırı bir şekilde verdiğiniz bu kararlardan bir an önce vazgeçin. Bu haksız ve hukuksuz karar ve uygulamalarla bizleri yıldıracağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler, tüm bu baskılar karşısında mücadeleden geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız."