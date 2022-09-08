Ankara gündem haberi | Güdül'deki çevre yolunda "refüj dolgu çalışması" sürüyor Güncel Haberler Ankara haberleri: Güdül ilçesinde çevre yolunda refüj dolgu çalışması devam ediyor. Güdül ilçesinde çevre yolunda refüj dolgu çalışması devam ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Güdül ilçesinde geçen ve Kızılcahamam istikameti ile Çeltikçi otoyoluna çıkan çevre yolunun şehir içi geçişinde, orta refüj dolgu çalışmasının sürdüğünü söyledi. Bu çalışmanın ardından refüjde düzenleme ve yeşillendirme çalışmasının başlatılacağını belirten Yalçın, "06-82 kontra kesim nolu kara yolunun şehir içi geçişini düzenlemeye çalışıyoruz. Ardından yeşillendirme çalışması başlatacağız ve yolun şehir içi geçişinin görselliğini güzelleştireceğiz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Fen İşleri Müdürlüğü Muzaffer Yalçın Kızılcahamam Güncel Haberler

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