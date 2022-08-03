Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda yaz Kuran kursları arası futbol turnuvası başladı

Beypazarı Müftülüğünce açılan yaz Kuran kursları arasında futbol turnuvası düzenlendi.

Müftülük Gençlik Koordinatörü Muhammet Kelleci, bu yıl yaz Kuran kurslarına katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İlçe genelinde 1900'ün üzerinde çocuğun kurslara devam ettiğini belirten Kelleci, şöyle devam etti:

"Bu kurslarda çeşitli aktiviteler düzenleyerek çocukları sosyal hayata adapte etmenin çabasındayız. Bu gün de görüldüğü gibi halı saha futbol turnuvasını, Bölge Hafızlık Kuran Kursu sahasında başlatmış bulunuyoruz. Takımlarımıza başarılar diledik. Tüm bu etkinlikleri Beypazarı Müftülüğü ve Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü yaz etkinlikleri kapsamında düzenliyoruz."

Kelleci, halı saha futbol turnuvası için 16 takımın oluştuğunu ifade ederek, "Bu yıl gerçekten çok yönlü çalışma içindeyiz. Satranç, okçuluk, dart, langırt, masa tenisi ve en önemlisi hadis ezberleme, Kuran okuma, güzel ezan okuma yarışmalarıyla etkinliklerimiz sürecek." dedi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler de bu yıl yaz Kuran kurslarına katılımın oldukça yüksek olduğunu ve 1900'ün üzerinde çocuğun kurslara katıldığını kaydederek, çocukları, süreleri, Kuran okumayı öğrenirken sosyal aktivitelerden de uzak bırakmadıklarını söyledi.