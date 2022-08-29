Ankara haberleri! Beypazarı'nda nohut hasadı başladı Güncel Haberler Ankara haberi... Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretilen nohutta hasat sezonu başladı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üretilen nohutta hasat sezonu başladı. İlçede buğday, arpa ve yulafın ardından üreticiler nohut hasadı yapıyor. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, ilçede hububatın ve sebzenin her çeşidinin yetiştiğini belirtti. İlçede bu yıl yaklaşık 120 bin dekar alanda nohut ekimi yapıldığını, dönüm başına ortalama 120 kilogram nohut alındığını ifade etti. Hasadın sürdüğü Oymaağaç Mahallesinin muhtarı Ergün Tuncel ise mahallede bu yıl 20 bin dönüm alanda nohut ekimi yapıldığını anlatarak, "Üretilen nohudun biçerdöverle hasadını yapmaya başladık. Belediye çiftçimize tohum desteği de sağladı." dedi. Güncel Kaynak: AA / Yaşar Tonbak Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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