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Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda muhtarlar sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi

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Ankara gündem haberi: Beypazarı'nda muhtarlar sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi

Ankara haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'ndaki muhtarları sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'ndaki muhtarları sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Beypazarı ilçesindeki İtfaiye Meydanı'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda muhtarlara sıvı gübre kullanımı ve toprak analizi konularında bilgiler aktarıldı.

Muhtarlıklar İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, bu toplantıların Ankara'nın 18 ilçesinde süreceğini söyledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beypazarı İtfaiye Ankara Güncel Haberler

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